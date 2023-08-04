İSTANBUL-MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 952.YILI KUTLAMALARI ÖNCESİNDE OKÇULAR VAKFI'NDA BASIN AÇIKLAMASI

Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı kutlamalarının hazırlıkları devam ediyor. 23-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek etkinlikler öncesinde Okçular Vakfı'nda basın toplantısı düzenlendi. Vakfın Okmeydanı'nda bulunan tesislerinde yapılan toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

"BU SENE 952. YIL DÖNÜMÜNÜ BERABERCE İNŞALLAH İDRAK ETMİŞ OLACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı konuşmada, "1071 Malazgirt Zaferi, Sultan Alparslan'ın, Anadolu'yu yurt edinmemizin başlangıcıdır, kilididir. Bu sene 952. yıl dönümünü beraberce inşallah idrak etmiş olacağız. Okçular Vakfı olarak bu sene yedincisi düzenlenmektedir. Biz de bu ilk başladığından bu tarafa farklı görevlerle beraber biz de bu etkinliklere katılmaya çalıştık ve oradaki etkinlikleri başta kara yollarımız olmak üzere, Bakanlığımız olarak desteklemeye çalıştık. Bu hale getirilmesinde emeği geçenlerde başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Gerçekten layıkıyla kutlanıyor. Biz de bundan ziyadesiyle memnun oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"26 AĞUSTOS'TA BİRLİKTE MÜŞAHEDE EDECEĞİZ"

MALAZGİRT RUHUNUN GENÇLERİMİZİN BEYNİNE NAKŞEDİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ

"VATANDAŞLARIMIZIN BU ZENGİNLİĞİN FARKINA VARMASI BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Malazgirt dediğimiz zaman zaferin yıl dönümünü ve o meydan savaşını hatırlıyoruz. Ahlat dediğimiz zaman da bizim kültürümüzün bu topraklarda kök salmasını aslında hatırlamış oluyoruz. Oradaki Selçuklu Mezarları bizim buradaki adeta tapumuz. Bu toprakların tapusu adeta oradaki Selçuklu mezarları. Oradaki arkeolojik çalışmalar yine geçtiğimiz yıllarda bir ivmelenme yaşadı. Orada yapılan akademik çalışmalarda hızlanma oldu. Aynı şekilde hemen yakındaki Kars Ani'de fethi Malazgirt'ten daha önce gerçekleşen Ani'de de yine arkeolojik çalışmaların hızlandığını görmek aynı zamanda bizleri mutlu ediyor. Ama vatandaşlarımızın bu zenginliğin farkına varması, Ani'yi, Ahlat'ı, Malazgirt'i ziyaret edip görmesi, bu topraklarda bulunmanın ne kadar önemli ve köklü bir hadise olduğunu anlaması ve bu toprakları bizim için vatan yapanın ne olduğunu anlamaya çalışması büyük önem arz ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından, Bakan Uraloğlu ve Bakan Yumaklı, Haydar Ali Yıldız ile birlikte geleneksel ok atışı gerçekleştirdi. Etkinlik daha sonra sona erdi.