"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında aylık tutukluluk incelemesinin ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına ilişkin aylık tutukluluk incelemesinde, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Ağır Ceza Mahkemesince, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik açılan dava kapsamında aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.
İnceleme sonucunda mahkeme, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel