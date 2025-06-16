İstanbul Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu'ndan Unutulmaz Bir Performans

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki öğretmenlerden oluşan İstanbul Maarif Orkestrası ile Maarif Halk Dansları Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle bir araya geldi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

İstanbul Maarif Orkestrası, Şef Ahmet Gürkan Er yönetiminde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Klasik Batı Müziği repertuvarından örneklerle müzikseverleri duygusal bir yolculuğa çıkardı.

Programda, sanat yönetmenliğini Milli Eğitim Bakanlığı Halk Dansları Genel Sanat Yönetmeni Nurullah Şimşek'in üstlendiği ve bir öğretmenin hayat yolculuğunu anlatan "Öğretmenin Doğuşu" isimli dans tiyatrosu sahnelendi.

Hediye takdiminin ardından program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

"Öğretmenler sadece sınıfta değil, hayatın bütün alanlarında etkili"

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerin toplumun rol modeli olduğunu, çocuklara sadece matematiği, fiziği, kimyayı değil, hayatın bütününü öğrettiklerini söyledi.

Yentür, öğretmenlerin sadece sınıfta değil, hayatın bütün alanlarında etkili olduğunu belirterek, "Bugün öğretmenlerimiz muhteşem bir sahne aldı. Öğrencilerine, tüm velilerimize aslında hayatın bütün ritmini sahnede yansıttılar. Onlar yaparak, yaşayarak öğrenme modeliyle, bugün öğrencilerine hayatın gerçekleri ve tarihsel kültürümüzden kaynaklanan medeniyetimizin kodlarını sergilediler." diye konuştu.