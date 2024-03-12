Üye Girişi
Haberler

İstanbul Lale Vakfı'nda Üç Yeni Sergi

Güncelleme:

İstanbul Lale Vakfı'nda düzenlenecek üç yeni sergi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergiler arasında yapay zeka, codeart, video enstalasyon ve VR üretimlerinin yer aldığı 'Tulipomania' sergisi, seramik sanatçısı İsmail Yiğit'in 'Lalenin Çini ile Dansı' sergisi ve Süleyman Saim Tekcan'ın 'Imoga'nın Ölümsüzleri' sergisi bulunuyor.

Üç yeni sergi, nisanda Sarıyer'deki İstanbul Lale Vakfı'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 1-15 Nisan'da küratörlüğünü Ali Bakova'nın üstlendiği "Tulipomania" sergisi ziyarete açılacak. Sergide, 55 tasarımcı ve sanatçının, yapay zeka, codeart, video enstalasyon ve mekana özel hazırlanan VR üretimlerinin de aralarında yer aldığı 200 eser görülebilecek. Can Akerson, Chiara de Rocchi ve Sıla Şehrazat Yücel'in eserleri de sergide ziyaret edilebilecek.

Eserlerindeki motiflerin farklılığı ve kendine özgü hammadde reçetesi ile tanınan seramik sanatçısı İsmail Yiğit'in 250'den fazla eserinin yer alacağı "Lalenin Çini ile Dansı" sergisi 5-15 Haziran'da gezilebilecek. Yiğit, sergi için Türkiye'nin sembolü lale ile Japonya'nın sembolü sakura çiçeklerine yer verdiği özel bir koleksiyon hazırladı.

Atölyeler kurarak baskı resmi öğrenen ve üreten sanatçılara destek veren Süleyman Saim Tekcan'ın "Imoga'nın Ölümsüzleri" sergisi 16 Nisan-6 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, Tekcan'in atölyelerinde üretim yapmış ve bugün hayatta olmayan Elif Naci, Nurullah Berk, Zühtü Müridoğlu, Eren Eyüboğlu, Veysel Erüstün, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Emin Barın, Ferruh Başağa, Cihat Burak, Avni Arbaş, Turhan Selçuk, Neşet Günal, Mehmet Pesen, Nedim Günsur, Adnan Turani, Nevzat Akoral, Tosun Bayrak, Adnan Çoker, Sadi Diren, Melike Abasıyanık Kurtiç, Semih Balcıoğlu, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Ali Teoman Germaner (Aloş), Gündüz Gölönü, Özer Kabaş, Burhan Uygur, Yusuf Katipoğlu, Gül Derman, Ali İsmail Türemen, Balkan Naci İslimyeli, Kadri Özayten, Şenol Yorozlu ve Mehmet Koyunoğlu'nun baskı resimleriyle fotoğrafları yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sudiye Gizem Aksoylu kimdir? CHP Adana Kozan Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu kaç yaşında, nereli? Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kaç yaşında, nereli? Adem Karakaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Bedrettin Karataş kimdir? CHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Ali Bedrettin Karataş kaç yaşında, nereli? Sadık Önal kimdir? MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal kaç yaşında, nereli? Fadime Geçioğlu kimdir? CHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Fadime Geçioğlu kaç yaşında, nereli? Buğra Han Alpaltaş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş kaç yaşında, nereli? Kasım Karaköse kimdir? CHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksoy kimdir? MHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy kaç yaşında, nereli? Naim Uygun kimdir? Zafer Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun kaç yaşında, nereli? İbrahim Oğuz kimdir? MHP Antalya-Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz kaç yaşında, nereli? Hasan Bilen kimdir? Zafer Partisi Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Bilen kimdir? Mehmet Ali Kızıloluk kimdir? CHP Adana Feke Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kızıloluk kaç yaşında, nereli? Nazmi Acan kimdir? Zafer Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan kaç yaşında, nereli? Cenk Şimşek kimdir? MHP Antalya Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title