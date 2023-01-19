İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA: 1 ÖLÜ 2 YARALI Güncel Haberler KUZEY Marmara Otoyolu'nda, yakıtı biten araçtan indikten sonra yol kenarında bekleyen 2 kişiye otomobil çarptı. KUZEY Marmara Otoyolu'nda, yakıtı biten araçtan indikten sonra yol kenarında bekleyen 2 kişiye otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Gümüşdere mevkisinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanında arkadaşı Mehmet Şanal ile birlikte Edirne yönüne giden Hasan Öztürk'ün kullandığı 34 AAJ 936 plakalı hafif ticari aracın yakıtı bitti. Öztürk, aracı otoyolda sol şeride park ettikten sonra iki arkadaş aşağı inerek yol kenarında beklemeye başladı. Bu sırada aynı yöne giden Ramazan Yaprak'ın kullandığı 34 FOZ 042 plakalı otomobil Hasan Öztürk ile Mehmet Şanal'a çarptı. Otomobilin altında kalan iki arkadaş metrelerce sürüklendi. Kazada, Mehmet Şanal hayatını kaybederken, Hasan Öztürk ile Ramazan Yaprak yaralandı. Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Şanal'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazanın ardından, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne yönünde 3 şerit trafiğe kapandı. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, otoyolda araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Tragger Marmara Güncel Haberler

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