AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kadınların Gücüne Vurgu Yaptı

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Sultangazi'de düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Söz Kadınlarda' programına katıldı. Kurum, "Bu cennet vatanın güçlenmesine en büyük katkıyı, en büyük özveriyi kadınlarımız göstermiştir. İstanbul'da kadınlarımızın emeklerinin karşılığı asla ödenemez. Ama biz açıkladığımız İstanbul vizyonuyla göreceksiniz, annelerimizin hizmetkarı olacağız, yol arkadaşı olacağız, dert ortağı olacağız. Biz göreve geldiğimizde kişi başı gelirin arttığı, herkesin ürettiği, hane ekonomisinin güçlendiği bir İstanbul'da en önemli rol kadınlarımızın olacaktır. Ne dedik? 'İstanbullu kadınlar; artık bu şehrin işveren kadınları olarak yeni bir dönemin aktörleri olacaklar' dedik. Sizler; hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında hemen yanınızda olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza, size İBB'den 100 bin lira işini geliştir diyeceğiz. Gözün arkada kalmasın Büyükşehir burada diyeceğiz. Biz başta kadın emeklilerimiz olmak üzere, tüm büyüklerimizin her anında hep yanlarında olacağız! Bunun için de ihtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2.500 TL destek ödemesi yapacağız" diye konuştu.

"BİZ İSTANBULUMUZDA KADINLARIMIZ NE İSTİYOR ONA BAKIYORUZ"

Kurum, "Evde, ekonomiyi siz yönetiyorsunuz değil mi? İşte sizler 'Biz bu evleri yapacak parayı nereden bulacağız?' diye kara kara düşünmeyeceksiniz. Orada da biz yanınızda olacağız. Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için yarısı Büyükşehirden diyeceğiz. Sizlere 700 bin lira hibe destek vereceğiz. İlave olarak; 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda da evlerinizi size teslim edeceğiz; sonra da inşallah çaya geleceğiz, sohbete, söze geleceğiz. Kıymetli Kardeşlerim, Biz İstanbulumuzda kadınlarımız ne istiyor ona bakıyoruz. Sultangazili annelerimizin endişesine odaklanıyoruz. Bu endişelerden biri de başıboş gezen yüzbinlerce sokak hayvanıdır. Annelerimiz korku içindedir, çocuklarımız her an, her dakika tehdit altındadır. Biz göreve gelir gelmez; 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda yapacağız" ifadelerini kullandı.

"İSTANBULUMUZUN SOKAKLARINI GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ"

Kurum, "Size söz. Hep birlikte, İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. Kıymetli Kardeşlerim, çocuğunuzun okuldaki güvenliği ve sağlığı bizim için çok değerlidir. Bunun için de okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisi ile ilgili tüm taleplerini karşılayacağız. İstisnasız tüm okullarımızda güvenlik ve temizliği en üst seviyede yerine getireceğiz. İşte benden size 3 müjde daha; çocukların İstanbul'unda ilkokul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Aile Kart'la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceğiz. Artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz, hem de eşlerinize de çocuklarınızla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz" şeklinde konuştu.