İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sergiler yoğun ilgi gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Picasso'dan da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergileri ziyaret etmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Görsel sanatlar öğretmeni Emel Gökdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergileri sosyal medyadan duyduğunu belirterek, "Bayağı popüler şu anda, birçok kimse biliyor. Bugün kısmet oldu geldik, 60 dakikadır bekliyoruz, inşallah bir 15 dakika sonra gireceğiz." dedi.

Serginin görsellerine ilişkin Gökdeniz, "Çok güzel görseller hazırlanmış. Frida'yı Frida yapan bazı özellikler, çiçekler, güller, hayat tarzı yansıtılmış içeride. Zaten çok renkli bir karakter, sürrealist bir ressam." ifadelerini kullandı.

Gökdeniz, "İçeride beni çok güzel bir görselin beklediğini düşünüyorum. Öğrencilerimle gelmeyi çok isterdim ama şu dönem çok kalabalık olduğu için mümkün olmadı." şeklinde konuştu.

"1,5 saate yakın sıra bekledik"

Öğrenci Zehra Hazal, serginin sosyal medyada karşısına çıktığını, gezmeyi çok sevdiğini ve görmek istediğini anlattı.

Sergideki günlüklerin büyütülerek sergilenmesinin hoşuna gittiğini belirten Hazal, "Dijital sergi olması da çok iyi. Her türden şey kullanmışlar. İnsanların dikkatini çekebilecek şekilde, bayağı güzel yani. 1,5 saate yakın sıra bekledik. Çok kalabalıktı ama değecek bir sıraydı." görüşünü paylaştı.

Öğrenci Elif Küçükakça, arkadaşıyla sergiyi gezmeye geldiklerini, sıra beklediğine değdiğini, çok memnun olduğunu söyledi.

Serginin güzel tasarlandığını belirten Küçükakça, "Hem basılı görseller var hem yapay zeka destekli alanlar var. Seslendirme olan kısımlar da var. Bayağı beğendik, memnunuz o yüzden. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında diğer konserlere de katıldık." ifadelerini kullandı.

"Picasso'nun benim için ayrı bir yeri var"

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Pablo Picasso'nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 parçalık sergiyi gezmeye gelen Melisa Cansu, Balıkesir'de mimarlık okuduğunu, İstanbul'a sergi için geldiğini söyledi.

Cansu, "Özellikle Picasso'yu merak ediyordum, o yüzden geldim. Tek gelmiştim aslında, bir turist arkadaşla tanıştık. Yolda birlikte konuşarak geldik. Tesadüf aynı sergiye geliyormuşuz. Birlikte gezelim, görelim istedik biz de." şeklinde konuştu.

Serginin haberini çok önceden aldığını, Picasso'nun ardından Frido Kahlo ve Andy Warhol sergilerini de görmek istediğini vurgulayan Cansu, "Aralığa kadar devam ediyormuş, tekrar ziyaret edip görmek istiyorum. Picasso'nun benim için ayrı bir yeri var, hem İstanbul'a ayağıma kadar gelmiş, kendisini görmek istedim." ifadelerini kullandı.

"Anadol, yurt dışında hep ziyaret etmek istediğim bir sanatçı"

Proje yöneticisi İdil Kazezyılmaz da İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'ye ilk kez geldiğini, yoğunluktan henüz sadece Refik Anadol'un sergisini görebildiğini söyledi.

Kazezyılmaz, "Bayağı bir yoğunluk var. Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorum açıkçası. Çok hoş olmuş gerçekten. Refik Anadol'u gördüm ama aslında Picasso'yu da görmek istiyordum ama çok uzun bir kuyruk var. Vakit kalırsa inşallah ona da bakacağım." şeklinde konuştu.

Peyzaj mimarı Sevinç Yener de festivalden sosyal medyada dolaşırken haberdar olduğunu ve son güne yetiştiği için mutluluk duyduğunu kaydetti.

Refik Anadol'un çalışmasını inceleyen Yener, "Güzel bir eser, çok sevdiğim bir sanatçı. Yurt dışında hep ziyaret etmek istediğim bir sanatçı. Hazır İstanbul'da olmuşken ziyarete geldim ben de. Yoğun ilgi güzel. Biz de sıraya girip göreceğiz. Daha yeni geldik." diye konuştu.

Festival hakkında

Festival kapsamında müzikseverlerle buluşan Deutsches Symphonie Orchester Berlin, dakikalarca ayakta alkışlandı.

AKM, "Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, pop art sanatının önemli temsilcilerinden Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'in İkonu" sergisi, Refik Anadol'un yeni projesi "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" başta olmak üzere birçok sergiye, konsere ve atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.

"Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi", festivalin en fazla ilgi gören etkinliklerinden biri olurken Grand Pera'da açılan ve sergileme teknikleriyle dikkati çeken Frida sergisini gezmek isteyenler, İstiklal Caddesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul Kültür Yolu Festivali, bugün sona ererken Frida Sergisi 26 Ekim'e, Picasso, Andy Warhol ve Salgado sergileri 31 Aralık'a, da Vinci sergisi ide 15 Ocak'a kadar devam edecek.

Fişekhane'de "Odadaki Sihirbaz" ve "Lale'li Sihirbaz" tiyatro oyunları ilgiyle karşılanırken Rami Kütüphanesi'nde de "Şiir ve Şehir" söyleşileri düzenlendi.

Taksim Camii Kültür Merkezi, "Mana İkliminden Damlalar" konseriyle Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın "Gençlerle Hasbihal-Mana Medeniyeti", Mahmud Bedreddin Yazır'ın "Kalem Güzeli Adlı Kitabının Yeni Edisyonu Üzerine Hasbihal" ve Prof. Dr. M. Lütfi Arslan'ın "Uyanın, Rüya Vaktidir" söyleşilerine ev sahipliği yaptı.