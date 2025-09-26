"İstanbul Kültür Yolu Festivali"nin galası AKM'de yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlen "İstanbul Kültür Yolu Festivali"nin galası, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, galada yaptığı konuşmada, 5 yıl önce İstanbul'da başlayan Kültür Yolu Festivali'ni artık dünyanın ilgiyle ve hayranlıkla takip ettiğini söyledi.

Kültür Yolu Festivalleri'ni başlatırken, kültür sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonu ortaya koymak istediklerini belirten Ersoy, "Yurdumuzun dört bir yanına dünya çapında kültür sanat etkinliklerini ulaştırmak ve şehirlerimizin turizm potansiyelini en üst noktaya taşımak istedik. Bugün geldiğimiz noktada, binlerce etkinlik, milyonlarla buluşan on binlerce sanatçı ve ortaya çıkan muhteşem bir sinerjiyle bu vizyonun gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yolda en çok önem verdiğimiz unsurlar, sürdürülebilirlik ve halkımızın hayatına gerçek anlamda değer katmak oldu." dedi.

Ersoy, festivalin Türkiye'nin dört bir yanına yayıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Her şehir kendi tarihi, kendi kültürel kimliği ve kendi ruhuyla bu festivallere can vermiştir. İstanbul ise bu hikayenin merkezinde, kalbinde yer alıyor. Çünkü İstanbul, binlerce yıllık tarihiyle sadece bizim değil, tüm insanlığın da gözbebeğidir. Ayasofya'dan Topkapı Sarayı'na, Galata'dan Beyoğlu'na, Boğaziçi'nden Haliç'e uzanan bu şehir, farklı kültürlerin, farklı inançların ve farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz bir açık hava müzesidir.

İstanbul Kültür Yolu Festivali, bu büyük mirası çağdaş sanatın en güçlü ifadeleriyle buluşturuyor. Müzikten tiyatroya, edebiyattan dijital sanata, sergilerden konserlere kadar yüzlerce etkinlik boyunca hem İstanbullulara hem de şehrimize gelen misafirlere unutulmaz bir deneyim sunuyoruz. Burada sanat, sokaklarda dolaşıyor, meydanlarda yankılanıyor, tarihi mekanlarda hayat buluyor."

"Turizmi kültürle iç içe yaşatan bir anlayışı hayata geçirmiş oluyoruz"

Bakan Ersoy, bugün dünya turizminde önemli bir değişim yaşandığına işaret ederek, "Artık insanlar sadece görmek için değil, hissetmek için, deneyimlemek için seyahat ediyor. İşte biz de Kültür Yolu Festivalleri ile tam olarak bunu sunuyoruz. Bir şehrin ruhunu hissettiren, ziyaretçilere kalıcı bir hafıza bırakan, turizmi kültürle iç içe yaşatan bir anlayışı hayata geçirmiş oluyoruz. Bu festival tüm olumlu katkılarının yanı sıra genç sanatçılarımız için bir vitrin, ustalarımız için bir saygı duruşu, uluslararası kültür ve sanat çevreleri içinse bir davetiye mahiyetindedir." değerlendirmesini yaptı.

Kültür Yolu Festivalleri'nin sanatın her dalını kucakladığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Modern sanatlar kadar geleneksel ve klasik sanatlarımızı da her geçen yıl daha güçlü şekilde öne çıkarıyoruz. Somut olmayan kültürel mirasımızı yaşatan sanatçılarımıza alan açıyor, onları geleceğe taşıyoruz. Bilimsel etkinliklerden yaşayan miras şölenlerine, Anadolu şenliklerinden gençlerimizle kurduğumuz gönül köprülerine kadar bir bütün olarak Türkiye'nin kültürel zenginliğini sergiliyoruz. Bu doğrultuda şehirlerimizin marka değerlerini artırmak için birçok tanıtım ve turizm faaliyetini hayata geçirdik, geçiriyoruz."

"Bir Anadolu Şenliği" Bitlis'te 28 Eylül'de sona erecek

Ersoy, Bakanlık olarak yerel ve geleneksel değerleri öne çıkarmak, kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak adına "Bir Anadolu Şenliği" adıyla yeni bir etkinliği hayata geçirdiklerini söyledi.

Şenliğin, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 5 şehirde hayata geçirildiğini aktaran Ersoy, "22 Ağustos'ta Hakkari'de başlayan Bir Anadolu Şenliği'ni daha sonra sırasıyla Tunceli, Şırnak ve Bingöl'de gerçekleştirdik. Şenliğimizin son durağı Bitlis'teki etkinliklerimiz bu pazar günü yani 28 Eylül'de sona erecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun en önemli bileşenlerinden biridir işte bu çalışma." diye konuştu.

İstanbul Festivali'nde bu yıl 110 noktada, 180 başlık altında 730 etkinliği sanatseverlerle buluşturduklarını belirten Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Etkinlik sayısı bakımından geçtiğimiz yılın oldukça üzerine çıktık. Festivalimizde bu yıl da dünyaca ünlü sanatçılar, orkestralar, topluluklar ve sergiler bizlerle olacak. Rusya'nın efsanevi bale topluluğu Bolşoy Tiyatrosu ilk kez İstanbul'da sahne alıyor. 'Romeo ve Juliet' ile başlayacak gösteriler 'Kuğu Gölü' ile devam edecek ve 4 akşam boyunca bizlere büyüleyici anlar yaşatacak. Modern klasik müziğin önemli isimlerinden Andrea Vanzo, AKM'de unutulmaz bir konser verecek."

"Filistin'deki zulme bir kez daha sessiz kalmadığımızı tüm dünyaya duyuracağız"

Ersoy, bu yıl festivalde sergilerin de zengin olduğuna dikkati çekerek, "Salvador Dali'nin eserlerini içeren 'Sürrealizmin Başyapıtları', Henri Matisse'in 'Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru' sergisi, 'James Cameron'ın Sanatı', Steve McCurry'nin dünya prömiyerini İstanbul'da yapacağı 'The Haunted Eye' sergisi ve bizden güçlü bir hikaye 'Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası' sergisi. Artık gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en saygın sanatçılarının, orkestralarının ve etkinliklerinin ajandasında hak ettiği yeri almış, ülkemizin uluslararası bilinirliği ve prestiji en üst seviyeye ulaşmıştır." dedi.

Festivalde bu yıl da Filistin için özel başlık açtıklarını ifade eden Ersoy, "Sanatın evrensel ve derin gücünü kullanarak, Filistin'deki insanlık dramını insanlığın vicdanına sunacağız. 'Nuri Pakdil ve Kudüs', 'Hala Yaşıyorum', 'Filistin Benim Vatanım', 'Ben Yıkılmayacağım' sergileri ile Gazze ve Filistin'deki zulme bir kez daha sessiz kalmadığımızı tüm dünyaya duyuracağız." diye konuştu.

"2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20 şehirden 26 şehre genişliyor"

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin her yıl daha da büyüyüp geliştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20 şehirden 26 şehre genişliyor. Her ilimizden, her bölgemizden 'Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni ilimize getirin.' talepleri geliyor. Ancak hak verirsiniz ki her talebe hemen olumlu yanıt verebilme, yapabilme şansımızı yok. Biz de bu noktada öncelikli olarak büyükşehirler olmak üzere, coğrafi bölgeler, iklim koşulları gibi faktörleri göz önüne alarak festivalimize katılacak yeni illerimizi belirledik. Türkiye Kültür Yolu Festivali'miz, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya'nın da katılımıyla 2026'da 26 ilde ve neredeyse 8 aya yayılan bir takvimde hayat bulacak. Ama bununla da yetinmiyoruz. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu defa bir sonraki yılın yeni festival duraklarını da açıklama kararı aldık. Buna göre 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ı da festival programımıza dahil edeceğiz. Bu büyük kültür yolculuğunu 2027 yılında 32 ilimizle daha da ileri taşıyoruz. Bir yandan da Bir Anadolu Şenliği'mizin ve Yaşayan Miras Şölenleri'mizin devam edeceğini de belirmek isterim."

Konuşmasının ardından galaya katılan davetlilerle sohbet eden Ersoy, daha sonra AKM'de Salvador Dali'nin eserlerini içeren "Sürrealizmin Başyapıtları", Henri Matisse'in "Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru" ile "Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası" sergilerini gezdi.