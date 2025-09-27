İstanbul Kültür Yolu Festivali: Filateliden Sanata Farklı Sergiler Rami Kütüphanesi'nde

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında "İstanbul 2025 Milli Pul Sergisi", "Biz Büyük Bir Aileyiz" ve "Zaman Ötesi İmgeler"in de aralarında bulunduğu 7 sergi, Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul 2025 Milli Pul Sergisi'yle PTT AŞ ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle Türk filatelisinin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve yeni koleksiyonerler yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Serginin açılışında konuşan Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı Ziya Ağaoğulları, özellikle öğrencilere ve gençlere yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetleri düzenleyerek filateliyi gelecek nesillere aktardıklarını söyledi.

Ağaoğulları, serginin 114 koleksiyon ve 480 pano ile geniş bir katılım ve çeşitlilik sunduğunu belirtti.

Pul koleksiyonculuğunun yalnızca bir hobi değil aynı zamanda bir kültür taşıyıcılığı olduğuna işaret eden Ağaoğulları, "Pullar, tarihi, coğrafi, kültürel ve sanatsal unsurları üzerinde barındırarak geçmişimizi gelecek kuşaklara aktaran güçlü birer bellek taşır. Bu küçücük kağıt parçaları aslında kocaman dünyalara açılan kapılar olur. Bir dönemin toplumsal, siyasal ve kültürel ruhunu yansıtan sessiz tanıklardır." diye konuştu.

"Her bir pul, bir sanat eseri niteliği taşımaktadır"

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Evren Acar, PTT'nin pul kültürünün merkezinde yer aldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Her bir pul, ait olduğu dönemin toplumsal, siyasi ve kültürel yansımalarını üzerinde barındıran bir sanat eseri niteliği taşımaktadır. 1863 yılında Osmanlı döneminde ilk pulun basılmasıyla başlayan bu tarihi yolculuk, o günden bugüne kültürel mirasımızı ve tarihimizi, sessiz ama güçlü bir dille anlatmayı sürdürmektedir. PTT ailesi olarak her biri ayrı bir hikaye ve ayrı bir değer taşıyan bu mirası korumayı, yaşatmayı ve dünyaya tanıtmayı temel görevlerimizden biri olarak görüyoruz."

Açılışa konuk olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da programda Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen sergiler ve çalışmalar üzerine bilgi verdi.

"Biz Büyük Bir Aileyiz" sergisi

Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Biz Büyük Bir Aileyiz" sergisinde devlet himayesinde bulunan engelli, yaşlı, çocuk ve kadın kuruluşlarında hizmet alan bireylerin el emeği eserleri ziyaretçilerle buluştu.

Festival ruhuna uygun şekilde hazırlanan sergide, el işlerinden çocukların renkli hayal dünyasına, yaşlıların birikim ve tecrübelerinden engelli bireylerin üretimlerine kadar birçok çalışma Rami Kütüphanesi'nin 121 Nolu salonunda görülebilecek.

"Zaman Ötesi İmgeler" sergisinde 16 sanatçının eserleri yer alıyor

Kültür ve Yaşayan Sanat Miras Derneğinin hazırladığı "Zaman Ötesi İmgeler" sergisi de Rami Kütüphanesi F1 salonunda uluslararası katılımcıların yöresel kıyafetleri tanıtmasıyla açıldı.

Küratör Sıddı Zübeyde Atan Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide 16 sanatçının eserlerinin yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sanatçılarımız, ülkelerindeki somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları, kendi branşlarında uygulama yaparken, bir keçe ustasının fotoğrafını alıp tablonun içine siyah-beyaz olarak yerleştirdiler. İçerisindeki sanatı, kendi yorumlarıyla çerçevenin dışına taşıdılar. Tematik bir sergi. Hep söylediğimiz şey, sürdürülebilirlik, kültürün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefimiz."

Rami Kütüphanesi'nde bu sergilerin yanı sıra İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Birleşen Ufuklar", "Makedonya'da Türk İzleri", "Özgür Filistin Adil Dünya: Filografi Sergisi" ve "Gizem Dolu Anadolu" sergileri, 5 Ekim'e kadar görülebilecek.