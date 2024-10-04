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İstanbul Kültür Yolu Festivali Başladı

İstanbul Kültür Yolu Festivali Başladı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ilgisine sunulan sergileri gezdi. Festival 16 şehirde düzenleniyor ve uluslararası sanat camiasından önemli eserler sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin beğenisine sunulan sergileri gezdi.

Bakan Ersoy, AKM'deki "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu", "Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven" ile dijital sanatçı Refik Anadol'un "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" sergilerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, Kültür Yolu Festivallerinin bu sene 16 şehirde düzenlendiğini belirterek, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin yoğun bir katılımla devam ettiğini söyledi.

Ersoy, festivalin gerçekleştiği şehirlerin markalaşmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu bağlamda uluslararası markalaşma ile ilgili geçen sene çalışma yapmıştık. Bunlardan bir tanesi, bu festivalin Avrupa Festivaller Birliğine dahil edilmesiydi. Bu kabul gördü ve dahil edildi. Bu sene de özellikle uluslararası sanat camiasında kabul gören popülaritesi yüksek sanat gruplarının ve sanatçıların sergilerini açtık." dedi.

İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ilginin memnun edici seviyelerde olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"'Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu' ve 'Frida Kahlo'nun Günlükleri' sergileri ilk 6 günde 50 binin üzerinde ziyaretçi aldı. 'Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven' sergisi de 10 bin sayılarını yakaladı. Onun da çok ciddi sayıda ziyaretçi alacağını tahmin ediyoruz. Tophane-i Amire'de Sebastiao Salgado'nun 'Genesis' sergisi var, Emirgan'da 'Leonardo da Vinci-Rönesans Dehası' sergisi var. Bütün sergilerimiz ziyaretçilerimizi fazlasıyla memnun ediyor. Kültür Yolu Festivalleri amacına uygun bir şekilde halkımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor."

Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütün kurumlarıyla festivale dahil olduğunun altını çizerek, "Geçen sene belli bir rotada yapıyorduk. Bu sene şehrin birçok noktasına yayılmış durumdayız. Daha fazla etkinlik gerçekleştiriyoruz ve hepsine yoğun katılım olması bizi fevkalade memnun ediyor. Diğer bir memnun olduğumuz nokta da ziyaretçilerin yaşının aşağı doğru inmesi. Küçük sanatseverlerin de festivale ilgi göstermesi bizi çok memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Kültür Yolu Festivallerinin her sene daha fazla şehre yayılarak devam edeceğinin altını çizen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etkinlikler pazar gününe kadar devam ediyor. Çok önemli etkinliklerimiz var. Özellikle AKM'de DSO Berlin'in cumartesi günü bir konseri var. Opera ve balemizin, devlet tiyatrolarımızın etkinlikleri var. Bütün sanatseverleri kültür merkezlerimize bekliyoruz. Özellikle uluslararası sergilerimiz İstanbul Kültür Yolu Festivali ile sınırlı değil. Üç ay boyunca devam edecek."

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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