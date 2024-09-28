İstanbul Kültür Festivali Sanatseverleri Ağırlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı.

Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) "Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, Pablo Picasso'nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçılar tarafından onaylanmış 170 parçayı bir araya getiriyor.

Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden, 1960'lardan bugüne kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi de 31 Aralık'a kadar AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun eserleri İstanbul'da

"Leonardo da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan ve dünya çapında büyük ilgi gören "Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisi ilk defa Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 26 Ekim'e kadar Grand Pera Tarihi Bina'da görülebilecek sergi, izleyicileri Frida Kahlo'nun içsel dünyasında sanatsal bir yolculuğa çıkaracak.

Refik Anadol'un yeni projesi AKM'de

Eserlerinde dataları piksellere işleyen ve farklı sanat eserleri ortaya koyan yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un yeni projesi "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" da festival kapsamında AKM Büyük Tiyatro Fuaye Alanı'nda sergileniyor.

Yapımcı, yönetmen Türker İnanoğlu'nun anısına hazırlanan "Bay Sinema-Türker İnanoğlu Sergisi" ise İstanbul Sinema Müzesi'nde meraklılarıyla buluştu. İnanoğlu'nun kişisel eşyaları, Yeşilçam'ın sembol isimlerinin balmumu heykelleri, kamera arkası fotoğraflarından oluşan sergi, Yeşilçam'ın değişim ve dönüşüm hikayesini kronolojik ve biyografik bir temelde anlatıyor.

Ayrıca, şehrin çeşitli noktalarında dijital sanattan geleneksel sanatlara kadar ilgi çekecek pek çok sergi, festival kapsamında gezilebilecek.

Anadolu'dan Avrupa yakasına kadar tüm şehre yayılacak festivalde, 100'den fazla mekanda 500'ü aşkın etkinlik düzenlenecek.