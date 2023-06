İSTANBUL-KÜLOTLU ÇORAP CİNAYETİNDE ŞARKICI SEÇİL ÇİFTÇİ VE BABASI HAKİM KARŞISINDA

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi getirildiler. Öldürülen Semih Sevim'in kardeşleri ve avukatı da duruşmada hazır bulundu. Semih Sevim ile 2018 yılında bir uygulama üzerinden tanıştığını ve ara ara görüştüklerini, maktulün kendisini saplantı haline getirdiğini ve tacize varacak derecede rahatsızlık verdiğini, bu nedenle mahkemelik olduklarını belirten Seçil Çiftçi, "Kurtulamadım ne yaptıysam yakamdan düşmedi" dedi. Olay günü taşınacağını, anne ve babasının kendisine yardım etmek için yolda olduklarını söyleyen Çiftçi, "Eve gittiğimde Semih beni aramaya devam etti. Görüşmek için yalvardı. 'Kapının önüne çıkıyorum iki dakika konuş al helalliğini git' dedim. Ondaki fotoğrafları silmesini istedim tam kapıdan çıkacaktım. Onunla göz göze geldim. Evime onu alamazdım. Elim ayağım birbirine dolandı kapıyı kapatmaya çalıştım engelledi. İçeriye girdi. Kapıyı kapattığı gibi saçımdan tutup sürükledi" dedi.

"ELİME NE GEÇTİYSE VURDUM"

Ağlayarak savunmasını yapan Seçil Çiftçi, "O an korktum, bir şey yapacağına o kadar emindim ki. İçeri sürükleyecek götürdü. Ayağımla tekme attım, boğazıma yapıştı. Bırakması için vuruyordum. O an elime ne geçtiyse vurdum. Alkol şişesini, tabak, sopa bir an sersemleyince bıraktı. Kapıya doğru kaçarken sol tarafıma tekme attı. Nefesim kesildi. 10-12 dakika içinde ciddi şekilde boğuşma yaşadık. Bıçağını çıkartmaya yeltenince sopayla sertçe vurdum ve vurmaya devam ettim bıçağı kullanmaması tek amacımdı. Kendisini öldürme gibi bir niyetim yoktu. ya ona ya bana bir şey olacaktı. Bıçağı elinden düşürdü. Sonra onun üstüne atladım. Yandaki atılacak şeyler içinde külotlu çorabım vardı, ellerini bağlayacaktım ama ne ara o çorap boynuna gitti, ne ara nefessiz kaldı anlamadım. Bir ara rol yapıyor sandım. Yerden kalkmayınca anladım öldüğünü" dedi.

"BABAM POLİSİ ARAMAM İÇİN ÇOK ÇABALADI"

"BABALIK DUYGULARIMA YENİK DÜŞTÜM"

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSINLAR"

BABAYA TAHLİYE

İDDİANAME

Görüntü