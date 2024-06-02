Üye Girişi
Haberler

İstanbul Küçükçekmece'deki bina çökmesi sonrası psikososyal destek sağlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece'deki bir binanın çökmesinin ardından bölgede olaydan etkilenenlere psikososyal destek sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece'deki bir binanın çökmesinin ardından bölgede olaydan etkilenenlere psikososyal destek sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesinin ardından Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı ile binanın çökmesinin hemen ardından olay yerine giden uzman ekipler tarafından, olaydan etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor. Ayrıca, yaralı vatandaşların durumu da tedavi gördükleri hastanelerde yakından takip ediliyor." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükçekmece İstanbul Acil Durum İstanbul Sağlık Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title