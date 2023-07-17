İstanbul Küçükçekmece'de yol verme tartışması: Şüpheli yeniden gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün önünü kestiği olaya ilişkin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheli, savcının itirazı sonucu yeniden gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, D-100 kara yolu Küçükçekmece-Avcılar istikametinde dün meydana gelen ve görüntüleri sosyal medyada da paylaşılan olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, araçlarıyla seyir halindeki O.B. ile O.A'nın aralarında trafik yüzünden tartışma çıktığı belirlendi.

O.A. tarafından diğer aracın önünün kesildiği, her iki sürücünün araçlarında hasar oluştuğu anlaşıldı.

Olay günü gece polis merkezine giderek görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirten şüpheli O.A. gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili birbirinden şikayetçi olan iki taraf hakkında "mala zarar verme" ile "tehdit" suçlarından adli işlem yapıldı.

Savcının itirazı üzerine şüpheli O.A. yeniden gözaltına alındı.