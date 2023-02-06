İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE UÇAN ÇATI KAPLAMASI 2 OTOMOBİLE HASAR VERDİ
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KÜÇÜKÇEKMECE'de bir binanın çatı kaplaması şiddetli rüzgar sonucunda uçtu.
KÜÇÜKÇEKMECE'de bir binanın çatı kaplaması şiddetli rüzgar sonucunda uçtu. Uçan kaplama, düştüğü noktada 2 otomobile hasar verdi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Leylek Caddesi'nde yaşandı. Caddede bulunan binanın çatı kaplaması şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. Çatının parçalarının düştüğü noktada park halinde bulunan 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel