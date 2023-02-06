İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE UÇAN ÇATI KAPLAMASI 2 OTOMOBİLE HASAR VERDİ Güncel Haberler KÜÇÜKÇEKMECE'de bir binanın çatı kaplaması şiddetli rüzgar sonucunda uçtu. KÜÇÜKÇEKMECE'de bir binanın çatı kaplaması şiddetli rüzgar sonucunda uçtu. Uçan kaplama, düştüğü noktada 2 otomobile hasar verdi. Olay, saat 22.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Leylek Caddesi'nde yaşandı. Caddede bulunan binanın çatı kaplaması şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. Çatının parçalarının düştüğü noktada park halinde bulunan 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE UÇAN ÇATI KAPLAMASI 2 OTOMOBİLE HASAR VERDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.