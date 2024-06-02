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İstanbul Küçükçekmece'de üç katlı bina çöktü

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de üç katlı binanın çökmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, bir başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirdi.

(İSTANBUL) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de üç katlı binanın çökmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, bir başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de üç katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili sosyal medya hesabından "Hepimizi üzen olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti incelemelerine başlamıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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