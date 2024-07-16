İstanbul Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 10 Yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de akraba 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul Küçükçekmece'de akraba 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'ndeki kıraathane önünde karşılaşan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında kız meselesinden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Caddeyi trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.