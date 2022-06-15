Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler

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Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesinde dün saat 22: 00 sıralarında daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Bir tarafın silah çekmesi üzerine diğer taraf kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında cadde üzerindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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