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İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki araçtan sarkan 2 kişiye ceza

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İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki araçtan sarkan 2 kişi ve araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan adli işlem başlatılırken, yolculara emniyet kemeri kullanmamaktan ceza kesildi.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki araçtan sarkan 2 kişi ve araç sürücüne cezai işlem uygulandı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, D-100 kara yolunda seyir halinde olan araç camlarından biri kadın 3 kişinin sarktığı ve trafik güvenliğini tehlikeye attıkları görüldü.

Görüntüyü ihbar kabul ederek inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgisinden sürücü ile yolcuların kimliklerini tespit etti.

Sürücü M.İ. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan adli işlem başlatan ekipler, bu kişiye ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" ve "trafik kurallarına uymamak" maddelerinden cezai işlem uyguladı.

Ekipler, araçtan sarktığı tespit edilen yolcular M.M.T. ve C.T.U'ya ise aynı kanunda yer alan "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplam 2 bin 760 lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Güncel

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