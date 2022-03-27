İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI - Haberler

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İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Atakent Mahallesi 223. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Murat Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 34 CVV 854 plakalı otomobil, kavşakta takla attı. Otomobilde bulunan 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Kanuni Sultan Süleyman ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Murat Yılmaz, Küçükçekmece, Otomobil, Kaza, Güncel, Haberler

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