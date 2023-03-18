İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET KASKI YÜZÜNDEN KIRAATHANE SAHİBİNİ VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de motosiklet kaskı yüzünden tartıştığı kıraathane sahibi Güzel Koçak'ı silahla vurarak ölümüne neden olan M.E., polis tarafından yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de motosiklet kaskı yüzünden tartıştığı kıraathane sahibi Güzel Koçak'ı silahla vurarak ölümüne neden olan M.E., polis tarafından yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halkalı Merkez Mahallesi Tuna Caddesi'nde perşembe günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, kıraathane sahibi Güzel Koçak, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurulduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Güzel Koçak ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET KASKI YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Cinayetin ardından çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptıkları incelemelerde kavgaya karışan kişilerin M.E. ve M.K. olduğunu tespit etti. Motosiklet kaskı yüzünden tartışan M.E.nin kavga sırasında Güzel Koçak'a silahla ateş ederek yaraladığı belirlendi. M.E. ve M.K.'ye yönelik gerçekleştirilen araştırmalarda şüpheliler, Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında '6136 SKM, kasten yaralama, taksirle yaralama, otodan hırsızlık ve tehdit' suçlarından birçok suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan M.K. sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, M.E. 'kasten öldürme' suçundan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.