Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KOLONU PATLAYAN 6 KATLI BİNA MÜHÜRLEDİ

Güncel Haberler

KÜÇÜKÇEKMECE'de 6 katlı binanın kolonu yan tarafındaki binadaki çalışmalar sırasında patladı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 6 katlı binanın kolonu yan tarafındaki binadaki çalışmalar sırasında patladı. Tahliye edilen bina mühürledi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gültepe Mahallesindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 1998 yılında yapılan 6 katlı binanın bodrum katındaki orta kolonu yandaki binadaki çalışma sırasında patladı. Binada sarsıntıların olduğunu gören bina sakinleri panik içinde kendini dışarı attı. Haber verilmesi üzerinde olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis sokağı trafiğe kapattı. Zabıta ekipleri ise binayı kontrol ederek mühürledi.

Mahalle sakini Refik Kuru, "Sabah saat 10 sıralarında atölyede olmuş. Orada kolonda patlama olmuş biz de sonradan öğrendik. Bina boşaltıldı." dedi.

"AŞAĞI BAKTIĞIMIZDA KOLON KIRILMIŞ"

Bina sakini Doğukan Sarıtaş ise, "Bina yan taraftan bir yükleme yapılırken alttan bir ses geldi daha sonra bina hafiften titremiş. Aşağıya baktığımızda kolon kırılmıştı. Ben iki haftalık evliyim her şey yeni şu anda nasıl boşaltacağız bilmiyorum. Sıkıntı içine girdik. Ev nasıl bulacağız, bu kışta onu düşünüyoruz. Binayı mühürlediler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zabıta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title