İstanbul Küçükçekmece'de çöken binada psikososyal destek sağlanıyor

(ANKARA) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binaya ilişkin "Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı ile binanın çökmesinin hemen ardından olay yerine giden uzman ekipler tarafından yıkımdan etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor" açıklaması yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece'de bugün 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin enkazından yaralı olarak çıkarıldığı çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. Olayın ardından psikososyal destek ekiplerinin görevlendirildiği belirtilen açıklama şöyle:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekipler İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesinin ardından ivedilikle harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı ile binanın çökmesinin hemen ardından olay yerine giden uzman ekipler tarafından yıkımdan etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor. Ayrıca yaralı vatandaşların durumu da tedavi gördükleri hastanelerde yakından takip ediliyor."