Küçükçekmece'de çalınan 100 yıllık halı bulundu - Haberler

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Küçükçekmece'de çalınan 100 yıllık halı bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Küçükçekmece'de çalınan 100 yıllık halı bulundu

KÜÇÜKÇEKMECE'de havalandırmak için balkon demirine asıldıktan sonra rüzgarın uçurduğu yaklaşık 10 bin dolar değerindeki halıyı yolda bularak götüren motosiklet tespit edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de havalandırmak için balkon demirine asıldıktan sonra rüzgarın uçurduğu yaklaşık 10 bin dolar değerindeki halıyı yolda bularak götüren motosiklet tespit edildi. 100 yıllık olduğu belirtilen halı polisin çalışmasıyla bulundu.

Cennet Mahallesi'nde oturan Ercan Dede, 3 gün önce birinci kattaki balkon demirine kök boyadan yapılan 100 yıllık olduğu belirtilen halıyı astı. Dede, bir süre sonra dışarı çıktığında halının yerinde olmadığını gördü. Halıyı çevrede de göremeyen Ercan Dede, binanın önündeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Rüzgarın uçurduğu halının bir süre yerde kaldığını, daha sonra motosikleti ile gelen bir kişi tarafından özenle katlanarak götürüldüğünü gördü. Dede güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda, motosiketli kişiyi tespit etti. Şüphelinin adresine giden polis ekipleri halıyı katlı halde motosikletin üzerinde buldu. Halıyı alan şüpheli ise gözaltına alındı.

"10 BİN DOLAR DEĞER BİÇİLMİŞTİ"Ercan Dede, "Pazar günü balkona astığımız halının yerinde olmadığını, düştüğünü gördük. Halı 100 yılın üzerinde dedemden bana hatıra kalmış. Halı Ardahan'da kök boya ile yapılmış. Güneşte solmaz. Halının manevi değeri çok yüksek. Çalan kişi çok değerli olduğunu bilse belki başka bir yere götürür, saklardı. Basmaya kıyamadığımız bir halı. Kuş burnu kökünden boyanmış. Yeni nesil bu halıyı yapamaz. 2014'te 10 bin doların üzerinde değer biçilmişti. Evde gözüm gibi bakıyorum" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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