İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE ANNESİNİ BIÇAKLAYIP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

KÜÇÜKÇEKMECE'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın önce annesini bıçakla yaraladı ardından da balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere de saldıran kadın, balkonda bulunan eşyaları ekiplerin üzerine attı. Ekipler tarafından ikna edilen kadın ve annesi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Saadet E. evde sinir krizi geçirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla annesini yaralayan Saadet E. balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere de tepki gösteren Saadet E. balkonda bulunan eşyaları ekiplerin üzerine attı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından ikna edilen Saadet E. annesiyle birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Yaşananların ardından sinir krizi geçiren Saadet E.'nin babası da hastaneye kaldırıldı. Saadet E.'nin ekiplerin üzerine attığı eşyalardan dolayı bir kayonette zarar gördü.