İstanbul Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü: 7 Yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı binanın çökmesi nedeniyle 7 kişinin yaralandığını, bunların 5'nin hastaneye nakledildiğini, 2'sinin ise tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyla 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirtti. Olay yerine 15 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirilmiştir."

Koca, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.