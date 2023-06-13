İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri depremzedeler için kermes düzenledi

İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için kermes düzenledi. Kermes kapsamında yiyeceklerin satışı için stant açıldı ve el işi tasarım ürünleri sergilendi. Kermesten elde edilen gelirler deprem bölgesindeki kardeş okullara ve depremzede kardeşlere gönderilecek.

İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için kermes düzenledi.

Zeytinburnu'nda bulunan okulun bahçesinde yapılan 2. Bahar Şenliği ve Kardeşlik Kermesi kapsamında yiyeceklerin satışı için stant açıldı.

Etkinlikte öğrencilerin el emekleriyle hazırladıkları takı ve süs eşyalarından oluşan el işi tasarım ürünleri de sergilendi.

İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Yıldız, AA muhabirine, geçen yıl "Kudüs'e de bahar gelsin" sloganıyla başlattıkları projenin ikincisini depremzedeler için düzenlediklerini söyledi.

Bahar Şenliği ve Kardeşlik Kermesi'nin 3 gün devam edeceğini anlatan Yıldız, "Öğrenci ve velilerimizin kermesten elde edecekleri gelirleri, bu sene büyük acı yaşadığımız deprem bölgesindeki kardeş okullarımıza ve oradaki depremzede kardeşlerimize göndermiş olacağız. Onların eğitim ve diğer ihtiyaçlarını görme anlamında küçük de olsa bir katkımız olursa hem kendi hem de öğrencilerimiz adına mutlu olacağız." dedi.

Yıldız, depremlerden hemen sonra öğrencilerin kermesle 100 bin liralık yardım topladığını, bununla alınan bir konteyner evin depremzedelere gönderildiğini kaydetti.

Öğrenciler olarak küçük bir katkımız olsun istedik"

Kermeste görev alan öğrencilerden Şeyma Berra Buzdağlı ise depremzedelerin yanında olmayı amaçladıklarını söyledi.

Buzdağlı, "Biz de öğrenciler olarak küçük bir katkımız olsun istedik ve böyle bir program organize ettik. Kermesimiz oldu, stantlarımızı kurduk. Bazı öğrencilerimiz bileklik yaptı, bazılarımız boyama. Onlar da o standı açtı. Kim, elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştı." diye konuştu.

Öğrencilerden Ebrar Sıla Peri de Türkiye'nin böyle dönemlerde tek yürek olması gerektiğini dile getirerek, depremzedeler için düzenlenen kermeste yer almaktan mutlu olduğunu belirtti.

Etkinlik, üç gün sürecek.