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İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren de İstanbul'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.