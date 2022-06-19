İSTANBUL-KİRALADIKLARI OTOMOBİLİ İNTERNETTEN SATTILAR - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-KİRALADIKLARI OTOMOBİLİ İNTERNETTEN SATTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İSTANBUL-KİRALADIKLARI OTOMOBİLİ İNTERNETTEN SATTILAR

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 kişi kiraladıkları otomobili 310 bin TL'yle internet ilanıyla sattılar.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 kişi kiraladıkları otomobili 310 bin TL'yle internet ilanıyla sattılar. Şüphelilerden M.C.'nin benzer suçlardan 17 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde bir iş merkezinde 2 kişi, 26-28 Mayıs tarihlerinde kiraladıkları otomobili satarak dolandırıcılık yaptı.

Küçükçekmece'den kiraladıkları otomobili, internet ilanıyla 310 bin TL'ye satışa çıkaran şüpheliler, kendilerini, Tarık ve Yüksel isimleriyle tanıttı. Şüpheliler, müşteriyle birlikte notere gidip, ödemeyi de satış öncesi aldı. Yedek anahtarın evde kaldığını söyleyerek, aracı bırakıp noterden ayrıldı.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada, şüphelilerden birinin, benzer 17 suçtan sabıkası olan M.C. olduğunu tespit etti. Şişli'de bugün gözaltına alınan şüpheli, emniyette sorgulandı. M.C., 'dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Adliyeye sevk görüntüleri


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title