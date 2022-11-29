İSTANBUL-KİRACISININ KAPISINI BALTAYLA KIRAN EV SAHİBİ: KAPI 15 BİN LİRA, NİYE KIRAYIM Güncel Haberler BAYRAMPAŞA'da Suriyeli kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kırdığı iddiasıyla yargılanan 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, "Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kapı 15 bin lira değerindedir, ben malıma neden zarar vereyim" dedi. BAYRAMPAŞA'da Suriyeli kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kırdığı iddiasıyla yargılanan 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, "Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kapı 15 bin lira değerindedir, ben malıma neden zarar vereyim" dedi. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Naim Akgün katılırken, müştekiler ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu. Naim Akgün savunmasında suçu kabul etmeyerek, "Apartman bana ait, ben bu evi müştekilere onarıp kiraya verdim. Evde 20 kişi kalmaya başladı. Kira da ödemiyorlardı. Ben kiracılarla uğraşmamak için evimi de oğlum İhsan'a devrettim. İhsan'a kira ödemediklerini öğrendiğimde, evden çıkmalarını söyledim. Olay tarihinde ben zaten yandaki dairenin kiracısı çıktığı için, evin tadilatını yapmaya gitmiştim. Balta bu yüzden elimdeydi. Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kapı 15 bin lira değerindedir, ben malıma neden zarar vereyim" dedi. Hakimin emniyette verdiği ifadesinin çelişkili olduğunu hatırlatması üzerine Akgün, "Ben 93 yaşındayım, emniyette ne dediğimi hatırlamıyorum" diye cevap verdi. TANIK DİNLENMESİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ Sanık avukatı ise müvekkilinin yaşının göz önünde bulundurularak beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme sanık Naim Akgün'ün oğlu İhsan Akgün'ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme, dosyada bulunan görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDE İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Naim Akgün'ün (93), mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kiracı olarak oturdukları evin sahibi olduğu belirtildi. 11 Ocak'ta, kira borcunu ödememeleri nedeniyle, mağdurların oturduğu eve elinde baltayla gittiği aktarılan iddianamede, kapıyı kırarak içeri giren sanık Akgün'ün dairenin kapılarına ve camlarına zarar verdiği anlatılıyor. Mağdurlardan Hasan'ın şikayetinden vazgeçtiği ancak, Kabaa'nın şikayetinin devam ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın ifadesinde suçunu kabul ettiği kaydediliyor. Tüm dosya kapsamında göre sanığın elindeki baltanın silah sayıldığı bildirilen iddianamede, sanığın 'Silahla konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. Naim Akgün ve oğlu İhsan Akgün hakkında 'Mala zarar verme' suçundan, İhsan Akgün hakkındaki 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise takipsizlik kararı verildi. Görüntü dökümü ----------------------- -Naim Akgün'ün duruşma salonuna giriş çıkış anları -Arşiv Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Asliye Ceza Mahkemesi İstanbul Güncel Haberler

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