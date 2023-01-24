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İSTANBUL-KİLİSE LOJMANINDA ÇIKAN YANGINDA OLUŞAN HASAR GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ

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İSTANBUL-KİLİSE LOJMANINDA ÇIKAN YANGINDA OLUŞAN HASAR GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ

KARAKÖY'deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin lojmanında dün akşam çıkan yangında oluşan hasar gündüz görüntülendi.

KARAKÖY'deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin lojmanında dün akşam çıkan yangında oluşan hasar gündüz görüntülendi.  6 kişinin kaldığı lojmandaki yangında ölenlerin isimlerinin ise Fehim Atsup ile Josephine Ekmekçioğlu olduğu öğrenildi. Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi'ndeki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin 3 katlı lojmanında dün saat 21.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Lojmanda kalan 6 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 2 kişi de yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından odalarda yapılan aramalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı.

KİLİSE LOJMANI YANGININDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kilise görevlilerinden bilgi alan polis, ölenlerin bir süredir lojmanda kalan Fehim Atsup ile Josephine Ekmekçioğlu olduğunu tespit etti. Kilise görevlisi olduğu öğrenilen Hatune Demiroğlu, lojmanda kalanların kilise cemaatinden olduğunu belirterek "Burada, uzun zamandır cemaatten ihtiyacı olan, durumu olmayan insanlar kalıyordu. Bildiğim kadarıyla 4 kişi tahliye edildi, sağlık durumları iyi. Burada, şu sıralarda toplam 6 kişi kalıyordu. Bir anne, iki oğlu, bir kadın ressam, bir yaşlı amcamız vardı bir de teyzemiz vardı. Hepsi cemaattendi. Evleri olmayan, dışarıda kalan ve kilisenin yardımda bulunduğu insanlardı. Akşam 9, 10 gibi telefon geldi. 'Abla yetiş yangın var' diye. Ben de doğal olarak hemen acil yardımı aradım. Ondan sonra ben de buraya geldim. Başkan, görevli, herkes buraya geldikö dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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