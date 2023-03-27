İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NDAN HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Veysel Karani'nin 58'nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59'ncu kuşak torun Barış Samir ile Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bir araya geldi. Anne-oğul Samirler, 'Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi' sıfatıyla, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na kutsal emanet hakkında bilgiler verdi.

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