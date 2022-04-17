İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU SANDIĞA GİDİP OY KULLANAN HERKESİN SORUMLULUĞU VAR

İSTANBUL (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin projelerini incelemeye ikinci gününde de devam etti. Ziyaretlerin ardından Demokrasiyi Güçlendirme Derneği'nin düzenlediği iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, 'Sandığa gidip oy veren herkesin sorumluluğu var. Demokrasiden, adaletten, haktan, hukuktan yana oy kullanırsanız, haksızlıklarla karşı karşıya kalmazsınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin projelerini incelemeyi ikinci gününde de sürdürdü. Kılıçdaroğlu'na, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Gökan Zeybek, Yüksel Mansur Kılınç, Zeynel Emre ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin birinci durağı, Alibeyköy-Eminönü Tramvayı'nın Cibali-Eminönü arasındaki bölümünün imalat işlemlerinin sürdüğü Unkapanı Köprüsü'ndeki şantiye sahası oldu. Kılıçdaroğlu, şantiye sahasında, İmamoğlu ve İBB bürokratları tarafından tarihi yarımadadaki projelerle ilgili bilgilendirildi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Unkapanı'nın ardından, tarihi Süleymaniye semtine geçti. Kılıçdaroğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel'den tarihi alanla ilgili hazırlanan projenin detaylarını dinledi. Ziyaretlerin ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Demokrasiyi Güçlendirme Derneği'nin düzenlediği İftar Buluşmasına katıldı.

"BU ÜLKEYE GERÇEK ANLAMDA DEMOKRASİYİ GETİRMEK İSTİYORUZ"

İftar buluşmasında konuşma yapan Kılıçdaroğlu, 'Şu sorunun cevabını hepimiz öğrenmek zorundayız. Neden kamplaşıyoruz' Neden kavga ediyoruz? Neden ayrışıyoruz? Neden kimliklerimizi sorguluyoruz? Neden inançlarımızı sorguluyoruz? Neden yaşam tarzlarımızı sorguluyoruz? Oysa sorgulamamız gereken bu ülkedeki işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik, bunları sorgulamamız lazım. Benim sorumluluğum var ben bunu biliyorum. Ama sandığa gidip oy veren herkesin sorumluluğu var. Demokrasiden, adaletten, haktan, hukuktan yana oy kullanırsanız, haksızlıklarla karşı karşıya kalmazsınız" dedi.

Demokrasinin önemine de vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Demokrasi diyoruz. Ne demek demokrasi? Ben düşüncelerimi özgürce ifade edebilmeliyim. Her birimiz vergi ödüyorsak, o paraların nerelere harcandığının hesabını bize vermek zorundalar. Demokrasi, bir kişinin eline sopayı alıp toplumu dizayn etmesi değildir. Halkın her türlü sorununa cevap veriyorsanız demokrasi vardır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda Millet İttifak'ını oluşturan siyasi partilerin çalışmasının temel felsefesi budur. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek istiyoruz. Gerçek anlamda özgürlüğü getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.