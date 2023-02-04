İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU FESTİVALDE GENÇLERİ SANDIĞA DAVET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Festivali'ne katıldı. Etkinliği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da takip etti.

"BU SALONDA BİNLERCE 'BAY KEMAL' VAR"

KILIÇDAROĞLU'NA 'ADAY OLMA' TEPKİSİNE MÜDAHALE

Konuşmanın büyük bir kısmında sahnede bulunan led ekrana 'Çankaya Köşkü' görüntüsü yansıtıldı. Etkinlik kapsamında şarkıcı Edis ve Ozbi de konser gerçekleştirdi. Konser ve konuşmaları, çoğunluğu gençlerden ve partililerden oluşan kalabalık takip etti. Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından festivalden ayrıldı. Kılıçdaroğlu ayrıldıktan kısa bir süre sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gösteri merkezinden ayrıldı.