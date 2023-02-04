İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU FESTİVALDE GENÇLERİ SANDIĞA DAVET ETTİ
Güncel Haberler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Festivali'ne katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Festivali'ne katıldı. Etkinliği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da takip etti.
"BU SALONDA BİNLERCE 'BAY KEMAL' VAR"Gençleri sandığa davet eden Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin, bunu yaptığınız andan itibaren dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacaksınız. Tarih, Türkiye'de gençler otoriter bir yönetime demokratik yollarla son verdi diye yazacaktır. Bu tarih sizin tarihiniz olacaktır. Tarihe geçtiğiniz not tüm dünya gençleri tarafından örnek alınacak. Bu salonda binlerce 'Bay Kemal' var, sizlere güveniyorum. Sakın unutmayın, iktidarın değişmesini istiyorsanız sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız ve tarihe ender bir miras bırakacağız" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA 'ADAY OLMA' TEPKİSİNE MÜDAHALEKemal Kılıçdaroğlu konuşma gerçekleştirdiği sırada tribünün arka sıralarda bulunan bir kişiye, Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Aday olma' tepkisi üzerine çevredekiler müdahale etti. Tepki sonrasında bu kişinin ağzının kapatıldığı görüldü.
Konuşmanın büyük bir kısmında sahnede bulunan led ekrana 'Çankaya Köşkü' görüntüsü yansıtıldı. Etkinlik kapsamında şarkıcı Edis ve Ozbi de konser gerçekleştirdi. Konser ve konuşmaları, çoğunluğu gençlerden ve partililerden oluşan kalabalık takip etti. Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından festivalden ayrıldı. Kılıçdaroğlu ayrıldıktan kısa bir süre sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gösteri merkezinden ayrıldı.- İstanbul