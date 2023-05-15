İSTANBUL ? KARTAL'DA TRAFİK MAGANDASI KAMERADA

KARTAL Sahil Yolu'nda makas atıp yol kesen sürücünün saçtığı korku dolu anlar kameraya yansıdı

Kartal Sahil Yolu, Dragos mevkiinde dün saat 19.30 sıralarında 34 DDE 972 plakalı otomobil sürücüsü, Pendik istikametine ilerlediği sırada makas atarak trafiği tehlikeye attı. Yolda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün, tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, makas atan sürücü önce, sağ şeritte ilerleyen kırmızı bir otomobilin önüne geçerek fren yapıyor ardından da hızlanarak önce orta şeride ardından da sol şeride geçerken makas atmaya devam ediyor. Araç içi kamera görüntü kaydında, sürücünün makas atan sürücüden şikayetçi olmak istediği konuşmalar da yer alıyor. Trafiği tehlikeye atarak makas atan otomobil, kısa bir süre sonra Kartal Sahil Yolu'nda gözden kayboluyor.