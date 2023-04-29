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İSTANBUL ? KARTAL'DA TAKSİCİLERİN KAVGASI

Güncel Haberler

KARTAL'da D-100 Karayolu'nda taksicilerin kavgası kameralara yansıdı.

KARTAL'da D-100 Karayolu'nda taksicilerin kavgası kameralara yansıdı.

Kartal D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde 2 taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şoförler arasında arbede yaşanırken çevrede bulunan vatandaşlar kavgaya tutuşan taksi şoförlerini ayırmak için araya girdi. Yaşanan kavga anları başka bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Ticari taksinin içinde bulunan şoförün, diğer şoförler tarafından darbedildiği anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Güncel Haberler

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