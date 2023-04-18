İSTANBUL-KARTAL'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ 2 YARALI

Olay, saat 23.00 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında park halinde olan bir otomobile, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan başka bir kişi ise yaralandı. Kurşunlardan biri olay yerinin yakınındaki tatlı dükkanında oturan bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine geeln sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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