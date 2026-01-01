Haberler

Tarihi yarımada beyaza büründü, seyirlik manzara havadan görüntülendi
Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, tarihi yarımadayı beyaza bürüdü. Yağışın etkisiyle seyirlik görüntüler havadan kaydedildi.

İstanbul'da başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışın ardından tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı. Tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi.

