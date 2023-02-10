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İSTANBUL-KAHRAMANMARAŞ'TAN 107 DEPREMZEDE ASKERİ KARGO UÇAĞI İLE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

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İSTANBUL-KAHRAMANMARAŞ'TAN 107 DEPREMZEDE ASKERİ KARGO UÇAĞI İLE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

KAHRAMANMARAŞ'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 107 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.

KAHRAMANMARAŞ'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 107 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin tahliyeleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı Kahramanmaraş'tan kalkarak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na aralarında kadın ve çocuklarında olduğu depremzedeleri getirdi. Uçaktan inen 107 depremzede, burada hazır bekletilen otobüslerle İstanbul'da bulunan yakınlarının yanlarına götürüldü.

- İstanbul

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş İstanbul Güncel Haberler

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