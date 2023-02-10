İSTANBUL-KAHRAMANMARAŞ'TAN 107 DEPREMZEDE ASKERİ KARGO UÇAĞI İLE İSTANBUL'A GETİRİLDİ Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 107 depremzedeyi İstanbul'a getirdi. KAHRAMANMARAŞ'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 107 depremzedeyi İstanbul'a getirdi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin tahliyeleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı Kahramanmaraş'tan kalkarak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na aralarında kadın ve çocuklarında olduğu depremzedeleri getirdi. Uçaktan inen 107 depremzede, burada hazır bekletilen otobüslerle İstanbul'da bulunan yakınlarının yanlarına götürüldü. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş İstanbul Güncel Haberler

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