İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNEL'İNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA KAĞITHANE Tüneli'nde tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışan motosikletli, diğer motosiklet sürücüsü tarafından kaydedildi. KAĞITHANE Tüneli'nde tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışan motosikletli, diğer motosiklet sürücüsü tarafından kaydedildi. Uzun süre motosikletini hızla tek teker olarak kullanan kişi bir süre sonra gözden kayboldu. İmrahor Caddesi'nden Kağıthane Tüneli'ne gekeb motosikletli tünel içerisinde akan trafiğe aldırış etmeden ön tekerini kaldırarak seyahat etti. Hız sınırlarını aşan sürücünün tehlikeli anları arkasından gelen başka bir motosiklet sürücüsü tarafından kaydedildi. Motosikletli bir süre sonra tünelden çıkarak uzaklaştı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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