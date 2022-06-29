İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNEL'İNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
KAĞITHANE Tüneli'nde tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışan motosikletli, diğer motosiklet sürücüsü tarafından kaydedildi.
İmrahor Caddesi'nden Kağıthane Tüneli'ne gekeb motosikletli tünel içerisinde akan trafiğe aldırış etmeden ön tekerini kaldırarak seyahat etti. Hız sınırlarını aşan sürücünün tehlikeli anları arkasından gelen başka bir motosiklet sürücüsü tarafından kaydedildi. Motosikletli bir süre sonra tünelden çıkarak uzaklaştı. - İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel