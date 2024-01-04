İstanbul Kağıthane'de trafikte tartışan taksi şoförü gözaltına alındı
İstanbul Kağıthane'de bir taksi şoförü, trafikte tartıştığı aracın sürücüsünün önünü keserek kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak suçundan gözaltına alındı.
İstanbul Kağıthane'de trafikte tartıştığı aracın sürücüsünün önünü kesen taksi şoförü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün seyir halindeki başka bir otomobilin sürücüsüyle tartıştıktan sonra aracının önünü kestiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Araştırma sonucu taksi sürücüsünün G.Ü. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
G.Ü'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak" ve "sürücünün durma, duraklama, park etme, gibi haller dışında şerit değiştirmesi" maddeleri uyarınca 1380 lira ceza kesildi.
Taksi sürücüsü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.