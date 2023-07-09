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İstanbul Kağıthane'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

İstanbul Kağıthane'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında, Mesut Geliç'in kullandığı minibüs, Kağıthane mevkisinde otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tem Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki Mesut Geliç'in kullandığı 34 GAF 301 plakalı minibüs, Kağıthane mevkisinde otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

TEM Otoyolu Kağıthane Ankara Güncel Haberler

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