Üye Girişi
Haberler

İstanbul Kağıthane'de servis minibüsü şoförü darbedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kağıthane'de servis minibüsü şoförünün, çarptığı otomobilin sürücüsü ve arkadaşları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşiltepe Mahallesi Ulubaş Caddesi'nde 18 Mart'ta 34 LCN 424 plakalı servis minibüsüyle ilerleyen Zekeriya M, Turan S'nin kullandığı 34 FOJ 50 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası araç sürücüleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında otomobil sürücüsü ile arkadaşları tarafından darbedilen minibüs şoförü Zekeriya M. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Zekeriya M. tedavi altına alındı.

Olayın ardından Turan S'nin polis merkezine giderek, servis minibüsü şoförü Zekeriya M'den kendisine ve aracına zarar verdiği, tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kalabalık bir grubun servis minibüsü şoförüne saldırması, bu sırada hareket eden minibüsün bir otomobile çarparak durması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kağıthane İstanbul Güvenlik Şiddet Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Trabzon Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title