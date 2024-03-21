İstanbul Kağıthane'de servis minibüsü şoförü darbedildi

İstanbul Kağıthane'de servis minibüsü şoförünün, çarptığı otomobilin sürücüsü ve arkadaşları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşiltepe Mahallesi Ulubaş Caddesi'nde 18 Mart'ta 34 LCN 424 plakalı servis minibüsüyle ilerleyen Zekeriya M, Turan S'nin kullandığı 34 FOJ 50 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası araç sürücüleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında otomobil sürücüsü ile arkadaşları tarafından darbedilen minibüs şoförü Zekeriya M. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Zekeriya M. tedavi altına alındı.

Olayın ardından Turan S'nin polis merkezine giderek, servis minibüsü şoförü Zekeriya M'den kendisine ve aracına zarar verdiği, tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kalabalık bir grubun servis minibüsü şoförüne saldırması, bu sırada hareket eden minibüsün bir otomobile çarparak durması yer alıyor.