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İstanbul Kağıthane'de Rezidans Yangını

İstanbul Kağıthane'de Rezidans Yangını

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İstanbul Kağıthane'deki bir rezidansın 15. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında bina sakinleri özel güvenlikçilerin de yardımıyla hızlı şekilde tahliye edildi.

İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 15. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cendere Caddesi'ndeki rezidansın üst katından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler dairenin içine sirayet etti.

Durumun fark edilmesinin ardından bina sakinleri özel güvenlikçilerin de yardımıyla hızlı şekilde binadan tahliye edildi.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Rezidansta oturanlardan biri, yangın sırasında 14. katta olduğunu, 8. kattan sonra yoğun dumandan dolayı hiçbir şey göremediklerini söyledi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

Kağıthane İtfaiye Güncel Haberler

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