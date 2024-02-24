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İstanbul Kağıthane'de Polis Memuruna Saldırı: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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İstanbul Kağıthane'de, 'meskun mahalde havaya ateş açma' ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun vurulmasına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'de, "meskun mahalde havaya ateş açma" ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun vurulmasına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde gece 00.10 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde motosikletli şüphelilerce açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralan polis memuru, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı, olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, gece 00.10 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde "meskun mahalde havaya ateş açma" ihbarına istinaden bölgeye giden polis ekiplerinin motosikletli 2 zanlıya kimlik kontrolü yapmak istediği belirtildi.

Bu esnada şüphelilerden S.Ç'nin polis ekiplerine ateş açtığı kaydedilen açıklamada, "Saldırıda bir polis memurumuz yaralanmış olup, yaralı polisimiz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olay sonrası kaçarak bölgeden uzaklaşan S.Ç. ve M.F.F, yürütülen saha çalışmaları sonucu olayda kullandıkları ruhsatsız tabancayla yakalanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Zanlıların "kasten yaralama", "tehdit", "görevli memura mukavemet", "hakaret", "resmi belgede sahtecilik", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu bildirilen açıklamada, olay öncesi meskun mahalde havaya ateş açtığı belirlenen H.E.A'nın da ruhsatsız tabancayla yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili yürütülen tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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