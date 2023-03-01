Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE OTOPARKTA KADINI DARBEDİP SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİ

Güncel Haberler

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE OTOPARKTA KADINI DARBEDİP SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİ

KAĞITHANE'de Emrah E. bir rezidansın otoparkında kız arkadaşı S.B.'yi darbedip silaha tehdit ettikten sonra havaya ateş etti.

KAĞITHANE'de Emrah E. bir rezidansın otoparkında kız arkadaşı S.B.'yi darbedip silaha tehdit ettikten sonra havaya ateş etti. O anları gören otoparktaki başka bir kişiyi de darbeden şüpheli polisleri görünce kaçtı. Polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, 22 Şubat Çarşamba Günü Çeliktepe Mahallesi'ndeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. Emrah E. otoparktaki kız arkadaşı S.B.'nin yanına giderek tekme ile saldırdı. Ardından Emrah E. belinden silahını çıkartarak S.B.'yi tehdit etti. Otoparkta aracını almaya giden kişi, Emrah E.'nin S.B.'yi darbettiği anları gördü. Bunun üzerine Emrah E. o kişinin de yanına giderek darbetti. Bir süre sonra oturdukları daireye çıkmak için asansöre yönelen Emrah E. ile S.B. asansörün önünde tartışmaya başladı. Emrah E. tartışma sırasında elinde bulunan silah ile  koridora doğru bir el ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerini gören Emrah E. kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacadan sonra Emrah E. yanından bulunan silah ile birlikte gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Emrah E.'nin 11 suç kaydının olduğu tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kağıthane İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title