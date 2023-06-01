İstanbul-Kağıthane'de Makas Atan Motosikletli Zincirleme Kaza Yarattı

Kağıthane'de makas atarak ilerleyen motosikletli zincirleme kazaya neden oldu. Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe TEM Otoyolu Hasdal yönünde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen sürücü, hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle bariyerlere çarparak TEM Otoyolu'na düştü. O esnada arkasından gelen diğer otomobiller, motosiklet sürücüsüne çarpmamak için ani fren yaparak durmak zorunda kaldı. Duramayan araçların arkadan çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. O anlar ise kaza yapan aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAĞITHANE'de makas atarak ilerleyen motosikletli zincirleme kazaya neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe TEM Otoyolu Hasdal yönünde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen sürücü, hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle bariyerlere çarparak TEM Otoyolu'na düştü. O esnada arkasından gelen diğer otomobiller, motosiklet sürücüsüne çarpmamak için ani fren yaparak durmak zorunda kaldı. Duramayan araçların arkadan çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. O anlar ise kaza yapan aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarparak yere düştüğü, o esnada arkasından gelen araçların çarpmamak için ani fren yaptığı ve duramayan aracın çarpmasıyla zincirleme kazanın meydana geldiği görülüyor.