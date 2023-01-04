Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE KUNDAKLANDIĞI İDDİA EDİLEN KAMYON ALEV ALEV YANDI

Güncel Haberler

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE KUNDAKLANDIĞI İDDİA EDİLEN KAMYON ALEV ALEV YANDI

KAĞITHANE'de park halindeki kamyon kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

KAĞITHANE'de park halindeki kamyon kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Haliç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki 34 GAF 762 plakalı kamyon, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAMYONUN SAHİBİ ÇALIŞMALARI YAKINDAN İZLEDİ

Olay yerine gelen kamyon sahibi ve yakınları, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Polis, kamyonu yakanların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hamidiye İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title