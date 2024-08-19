İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanına silahlı saldırı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanı F.M'nin aracına düzenlenen silahlı saldırıda ayrıntılar netleşmeye başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; F.M.'nin ve Türk koruması E.K'nın yaralandığı, A.A.E.Q. isimli kişinin de öldüğü olayın şüphelisi G.S., T.S. ve S.A. isimli saldırganlar, 3 araç değiştirerek olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçtı. Şüphelilerin Filistin asıllı İsrail vatandaşı olduğu öğrenildi. Açıklamaya göre, devam eden çalışmalarda yurtdışına kaçan şüphelilerle birlikte hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 kişi gözaltına alındı, 2 silah ele geçirildi.

İstanbul Kağıthane'de dün gece 22.30 sıralarında son yılların en çarpıcı saldırılarından biri gerçekleşti. Aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu açıklanan Filistin ve Filistin uyruklu İsrail vatandaşı kişiler arasında silahlı çatışma yaşandı. Maskeli oldukları belirtilen 3 kişi bir başka araçla yanaşıp içinde Filistinli iş insanı F.M'nin de bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 araca ateş açtı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve emekli asker olduğu belirtilen Türk koruma E.K. yaralanırken, direksiyon başındaki Filistinli A.A.E.Q. ise hayatını kaybetti.

Susturuculu, maskeli saldırganlar 2,5 saat içinde Bulgaristan'a kaçtı

Olaya ilişkin ilk açıklama dün gece yarısı İstanbul Valiliği'nden yapılırken, ayrıntılı açıklama bu akşam saatlerinde İstanbul Müdürlüğü'nden yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından da paylaşılan açıklamaye göre, G.S., T.S. ve S.A. isimli saldırganlar, 3 araç değiştirerek olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçtı. Şüphelilerin Filistin asıllı İsrail vatandaşı olduğu öğrenildi. Açıklamaya göre, devam eden çalışmalarda yurtdışına kaçan şüphelilerle birlikte hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 kişi gözaltına alındı, 2 silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kağıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q. isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir.

Filistinli iş insanı F.M'nin hayati tehlikesi var, Türk koruma E.K'nın bilinci açık

Hastaneye kaldırılan F.M.'nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.'nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir. Yürütülen saha çalışmalarında olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelemiş, bir şüpheli şahsın, araç içerisinde bulunan mağdur şahıslara yönelik silahla ateş açtığı belirlenmiş, olay yerinde kullanılan suç unsuru silah ile 8 adet boş kovan ele geçirilmiştir.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı, kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir araca binerek uzaklaştığı belirlenmiş, şahısların izini kaybettirmek için 3 farklı araç kullandıkları anlaşılmıştır. Şüpheli 2 araç bulunmuş, araçlara yönelik yapılan incelemelerde kiralık olduğu belirlenmiş, yapılan aramalarda ise bir araç içerisinden 1 adet silah ele geçirilmiştir.

2,5 saatte Bulgaristan'a kaçmışlar

Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48'de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmiştir. Diğer şüpheli şahısların aranmalarına devam edilmektedir.

Yapılan arşiv araştırmalarında L.E.E. isimli şahsın olayın failleri olduğu belirlenen şahısların ulaşımını sağlayan şahıs olduğu, kendisine yönelik 6 Haziran 2023 tarihinde Şişli ilçesinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirlenmiş, olay yerinde yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği tespit edilmiştir. Devam eden çalışmalarda şüpheli şahıslarla beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda 2 silah ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir."