İSTANBUL-KAĞITHANE'DE BARİYERE ÇARPAN TAKSİ ASILI KALDI - Haberler

Kaza, İmrahor Caddesi Kağıthane Tünel girişinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Caner Karakanat'ın kullandığı taksi yolun ıslak olması nedeniyle kaydı. Şoför, önce trafik levhasına ardından demir bariyerlere çarparak durdu. Taksi içinde sıkışan şoför ve yolcu kendi imkanlarıyla taksiden çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Kağıthane Tüneli Bomonti istikametinde trafik oluştu. Kazaya karışan taksinin çekilmesiyle trafik normale döndü.

"ARABA KAYDI BARİYERE GİRDİK"

"YOLDAKİ SULAMAYI GÖRÜYORSUNUZ"

Araç sahibi Mahsun Kesim "Yoldaki sulamayı zaten görüyorsunuz. Şoför kontrolü kaybediyor. Direk bariyere çıkıp bu hale geliyor. Yoldaki sulama nedeniyle kaynaklanan bir durumö diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel